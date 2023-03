Monterchi, il dolore del sindaco e della comunità per la morte del 24enne nell'incidente stradale

Davide Gambacci 28 marzo 2023 a

"Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto, potranno sembrare le solite parole di routine che si dicono in questi momenti ma vi posso assicurare che Tommaso era davvero un ragazzo d'oro, volenteroso e con tanta voglia di lavorare".

Sono le parole di Alfredo Romanelli, sindaco di Monterchi ma anche datore di lavoro di Tommaso Lisetti essendo uno dei soci del ristorante Belvedere di Citerna. "

Il giovane, 24 anni, aiuto cuoco, di Città di Castello, ha perso la vita lunedì mattina a Lerchi, in Umbria. A bordo di una Panda andava al lavoro. Fatale l'impatto con un camion.

Veniva a lavorare, ve lo posso confermare, perché avevamo un pranzo importante - aggiunge Romanelli - era solamente un paio di mesi che era con noi, al Belvedere era aiuto cuoco: una figura importante, oltretutto non facile da trovare vista la carenza di personale in generale".

E conclude Romanelli, ricordando anche la parentesi del giovane calciatore con la maglia della Monterchiese nella passata stagione. "E' stata una doccia gelata in una giornata che era partita carica di speranze: attendevo proprio i funzionari del Ministero davanti al museo, per la questione della Madonna del Parto, quando ho ricevuto la drammatica notizia".

