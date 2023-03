Sansepolcro, in preda ai fumi dell'alcol devasta il locale

28 marzo 2023 a

In preda ai fumi dell’alcol devasta il locale dopo che era stato invitato a uscire poiché era arrivato l’orario di chiusura. Attimi di paura domenica sera nel cuore di Sansepolcro, all’interno del bar pizzeria La Piazza. Erano circa le 23.30 quando un uomo, di origini straniere e già noto per episodi di questo tipo, si è improvvisamente scagliato contro il titolare del locale lanciando tavolini e sedie per poi mandare in frantumi una parte della porta e il bancone in vetro nel quale, sotto, vengono poggiate le pizze al taglio.

“E’ stata una scena surreale – racconta il titolare, Giovanni Piccinelli (nella foto) – e devo dire che ho avuto anche paura. Ho cercato di chiudermi all’interno, ma l’uomo ha comunque aperto la porta: una volta dentro ha completamente spaccato la parte di bancone dove solitamente tengo le pizze al taglio pronte per la vendita. Tradotto in parole semplici non posso lavorare: oggi (ieri, ndr) sono stato costretto a rimanere chiuso, mentre domani (oggi, ndr) il servizio sarà limitato alla sola pizza al piatto e non al taglio”.

Presenti anche alcuni testimoni che sono intervenuti. Proprio loro hanno raccontato che il soggetto abbia già avuto atteggiamenti di questo tipo in altri locali di Sansepolcro. Intanto dell’episodio sono stati informati anche i carabinieri della locale compagnia, i quali oggi pomeriggio raccoglieranno la denuncia e visioneranno alcuni brevi filmati registrati dallo stesso titolare con il cellulare. “Ero stanco – conclude Giovanni Piccinelli – poiché venivamo da quattro giorni di fiere che sono stati importanti sia per il movimento che per il lavoro, quindi non ho fatto altro che invitarlo ad uscire poiché volevo chiudere”. Ingenti i danni riportati alla pizzeria. Intanto c’è già chi si sta muovendo per promuovere un incontro per chiedere maggiore sicurezza all’interno del centro storico.

D.G.

