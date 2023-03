Arezzo, caos Provincia: si dimette Beatrice Berti da Arezzo Innovazione

28 marzo 2023 a

a

a

Arrivano alla prova del Consiglio provinciale i nodi del centrodestra e del presidente Alessandro Polcri. Una situazione di conflitto in coalizione che tiene paralizzato l'ente sovracomunale chiamato ad approvare - domani 29 marzo - il bilancio che contiene importanti provvedimenti da approvare. L'elezione di Polcri con i voti del centrosinistra e defezioni nel centrodestra è all'origine dell'impasse.

Dopo la dura nota di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Ora Ghinelli contro la Lega, che non condivide il percorso politico individuato dalla coalizione (linea più morbida per accompagnare Polcri verso l'uscita dal ruolo entro l'anno, mentre la Lega è molto più dura), oggi arrivano le dimissioni di Beatrice Berti da presidente della fondazione della Provincia, Arezzo Innovazione, Questa la dichiarazione di Berti, commercialista di Castiglion Fiorentino:

"Nel dicembre 2021 ho deciso di appoggiare l’allora Presidente della Provincia Silvia Chiassai come esponente di una lista civica di centro destra.

Successivamente, con entusiasmo ho intrapreso il percorso come componente del Cda con l’incarico di Direttore Generale della Fondazione Arezzo Innovazione su nomina fiduciaria della Presidente Chiassai.

Oggi, alla luce dei fatti, vista la vittoria del candidato Polcri lo scorso dicembre in contrapposizione a Chiassai, in uno scenario al limite del paradossale, in cui si vede un Presidente che a distanza di 4 mesi dalla sua elezione non è stato in grado di definire i confini della propria maggioranza con profondo rammarico ma con coerenza e rispetto verso l’elettorato, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni dal Cda e dalla carica di Direttore Generale della Fondazione Arezzo Innovazione.

Ringrazio la ex Presidente Chiassai per l’opportunità concessa e il Presidente della fondazione e tutti gli altri componenti del Cda con i quali ho condiviso questo percorso".

“Fondazione Arezzo Innovazione” ha come presidente Marco Morbidelli e aveva come direttrice generale Beatrice Berti. Arezzo Innovazione, fondazione partecipata integralmente dalla Provincia di Arezzo, opera per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel territorio aretino. Un punto di riferimento sia per i giovani che per gli enti pubblici, associazioni di categoria ed imprese in materia di innovazione tecnologica. La fondazione si occupa infatti in particolare di tematiche legate alla digitalizzazione, all’ Industria 4.0, allo sviluppo sostenibile ed alle energie rinnovabili anche nell’ ambito del P.N.R.R., oltre che della Next Generation E.U. offrendo spazi di co-working e laboratori altamente tecnologizzati che rappresentano un’assoluta eccellenza nell’ambito dell’innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.