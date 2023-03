Arezzo, boom del fotovoltaico: nel 2022 triplicati gli allacciamenti

Marco Antonucci 29 marzo 2023 a

Agli aretini piace sempre più il fotovoltaico. Una tendenza confermata dai dati di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione e che si occupa delle connessioni alla rete elettrica. In Toscana, nel corso del 2022, sono state effettuate oltre 12.700 nuove connessioni di impianti fotovoltaici per un totale di 104 mw, con una crescita del +192% rispetto al 2021. Se si guarda poi al dettaglio di Arezzo, in provincia sono stati 1.600 gli allacciamenti, pari all’attivazione di oltre 4 impianti fotovoltaici al giorno per 365 giorni, più del triplo rispetto al 2021 quando erano stati connessi alla rete 545 impianti.

