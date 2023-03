Arezzo, terzo mandato per i sindaci: ecco i comuni dove può incidere se diventa legge

Luca Serafini 29 marzo 2023 a

a

a

Non c’è due senza tre. Il terzo mandato di fila per i sindaci potrebbe essere autorizzato. A Roma se ne parla con insistenza insieme ad altri temi come l’elezione diretta dei presidenti di Provincia e l’eliminazione dei ballottaggi in caso di vittoria al primo turno con il 40 per cento. Materia istituzionale che magari non affascina il cittadino, ma con ricadute rilevanti nella vita delle comunità del territorio. Spingono per il terzo mandato l’Anci, associazione che raggruppa i comuni italiani, e Forza Italia che ha presentato un disegno di legge sul tavolo del ministro Roberto Calderoli.

Qualora venisse sdoganato il terzo mandato, in linea teorica, tanto per fare proiezioni, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli potrebbe allungare di altri cinque anni il suo percorso amministrativo la cui scadenza è prevista nel 2025 dopo due mandati. In provincia stessa possibilità, tra gli altri, per Mario Agnelli solo per citare il primo cittadino di Castiglion Fiorentino, responsabile toscano enti locali per la Lega.

La questione è in agenda e il parlamento potrebbe legiferare anche prima delle elezioni del 2024 che nell’Aretino riguardano molti comuni. Mentre per le amministrative del 14 e 15 maggio prossimi tutto come prima: si vota a Pergine Valdarno / Laterina, Capolona e Caprese Michelangelo. Per il comune basso casentinese e per quello tiberino si va verso la ricandidatura dei sindaci Mario Francesconi e Claudio Baroni; nel municipio valdarnese nato dalla fusione di due territori, Simona Neri, sindaca dal 2018 e già con la fascia in precddenza a Pergine, avrebbe le carte in regola per ambire al tris: i dubbi sono di natura personale e politica, ancora da sciogliere.

Nel comune capoluogo, Arezzo, le elezioni per consiglio comunale e primo cittadino non sono vicine (tra due anni) ma non è mistero che in prospettiva la coalizione di centrodestra, che governa, debba sciogliere nodi importanti. Fratelli d’Italia rivendica più forza alla luce del maggior peso in termini di consensi e intende dire la sua nella scelta del sindaco. La componente civica di Ora Ghinelli è tutt’altro che indebolita: il sindaco ingegnere è uscito solo con un graffio dal processo Coingas e vorrà essere lui, in caso, a ritenere chiusa l’esperienza amministrativa, lunga e impegnativa, qualora volesse tirare il fiato e dedicarsi a professione e vita personale da pendolare tra Italia e Usa, mentre la sua fidata vice Lucia Tanti, che lo sostituisce, sarebbe pronta alla staffetta. Ma è prematuro un cantiere del centrodestra. Nell’immediato c’è il tema delle partecipate.

Vediamo tutto il resto, in ordine alfabetico: ad Anghiari il sindaco Alessandro Polcri è al secondo mandato (eletto nel 2016 e rieletto nel 2021) per cui lo sdoganamento del terzo mandato può tornargli utile. Ma c’è tempo. Intanto è sulla graticola della Provincia, come presidente, dopo aver girato le spalle al suo centrodestra (che puntava su Silvia Chiassai) salvo poi ricercarlo. E’ in bilico, anche nella prospettiva del possibile ritorno dell’ente

Provincia all’elezione con voto dei cittadini come in passato (ora è declassata a ente di secondo livello).

A Badia Tedalda il civico Alberto Santucci al secondo mandato consecutivo (ma ha governato anche in precedenza dal 1999 al 2009) è anche lui virtualmente ricandidabile nel 2024 previa riforma. A Bibbiena amministra Filippo Vagnoli dal 2019: lista civica orientata a centrodestra, comune alle urne l’anno prossimo. Idem per Bucine con Nicola Benini, centrosinistra. Stessa situazione a Castel Focognano, sindaco Lorenzo Ricci: il problema non si pone pure a Castel San Niccolò dove amministra Antonio Fani. Ha invece due mandati all’attivo il sindaco del comune di Castelfranco Piandiscò Enzo Cacioli. Conduce la prima esperienza amministrativa il sindaco di Castiglion Fubocchi Marco Ermini.

Interessante la situazione di Castiglion Fiorentino, dove Mario Agnelli non sarebbe ricandidabile con l’attuale legge. Il primo cittadino con tessera Lega, che ha corso alle politiche per il Senato, sarebbe per logica proiettato su altri scenari (Provincia, Regione) con una rosa di potenziali candidati nella lista civica di centrodestra: si va dal vice Devis Milighetti agli assessori Massimiliano Lachi e Stefania Franceschini. Giochi da fare con la variabile del tris di mandati consecutivi cumulabili per Agnelli qualora non spiccass<CS9.9>e il volo in altri lidi.

E’ al secondo mandato anche Leonardo Degl’Innocenti O Sanni a Cavriglia. Stesso discorso per Chitignano ed il sindaco Valentina Calbi che amministra dal 2014, per Chiusi della Verna con Giampaolo Tellini. E’ del 2021 l’inizio dell’amministrazione guidata da Andrea Tavarnesi a Civitella in Valdichiana, roccaforte del centronistra. Mentre a Cortona, conquistata dal centrodestra nel 2019, l’eventuale ricandidatura di Luciano Meoni per il bis a Cortona deve passare dal vaglio di un’alleanza movimentata. Con l’attuale legge che vieta il terzo mandato dovrebbe fermarsi Francesco Sonnati a Foiano, come il collega Moreno Botti a Loro Ciuffenna, e la sindaca di Lucignano, Roberta Casini. Primo mandato per Maria De Palma a Marciano eletta nel 2019, lo stesso a Monte San Savino dove l’elezione di Gianni Bennati che ha scalzato il centrosinistra è più recente: 2022. Nello stesso anno a Montemignaio è stato riconfermato Roberto Pertichini.

A Monterchi Alfredo Romanelli è al secondo mandato. A Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha ricevuto dalla popolazione per la seconda volta la fascia tricolore nel 2021. Alla sindaca civica valdarnese, in questa fase vicina alle posizioni della Lega, è invece mancato il bis in Provincia per effetto della controversa elezione di Polcri.

Prima esperienza per Emanuele Ceccherini a Ortignano Raggiolo, come pure a Pieve Santo Stefano per Claudio Marcelli. E’ invece al secondo mandato il sindaco di Poppi, Carlo Toni, come il collega Nicolò Caleri nel comune di Pratovecchio Stia. A San Giovanni Valdarno la prima elezione di Valentina Vadi per il centrosinistra è del 2019; più recente (2021) quella di Fabrizio Innocenti a Sansepolcro per il centrodestra, primo mandato. Potrebbero ambire al bis anche con l’attuale legge Franco Dori a Sestino e a Subbiano Ilaria Mattesini.

A Talla, Eleonora Ducci completa nel 2019 il secondo mandato, Eleonora che è anche presidente dell’Unione dei Comuni. Infine a Terranuova Bracciolini, anche Sergio Chienni è tra i sindaci che, eventualmente, possono ricandidarsi solo con la riforma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.