Arezzo, tubi arrugginiti all'ingresso dell'Anfiteatro romano, cittadina segnala: "Da anni è così"

Tubi arrugginiti all'ingresso dell'Anfiteatro romano di Arezzo. Lo segnala una cittadina al Corriere di Arezzo attraverso la rubrica La voce dei lettori. Ecco il testo della lettera. Il Corriere si farà carico di avere una risposta dalle autorità.

"L'ingresso all'Anfiteatro romano dal lato di via Crispi è avvolto da tubi innocenti arrugginiti. Sono, credo di poter affermare, senza essere smentito, almeno un decennio che l'ingresso al bellissimo monumento aretino meta di turisti, è ingabbiato da impalcature per evitare probabilmente il crollo delle colonne in mattone che sostengono il cancello anch'esso segnato dal passare del tempo.

Da aretina e appassionato dei monumenti e delle bellezze artistiche della città mi domando come un intervento che immagino non sia eccessivamente costoso, non venga effettuato. Credo che eliminare quei bruttissimi tubi rugginosi restituirebbe all'entrata dello storico anfiteatro romano maggior dignità.

Servirebbe un intervento di riqualificazione della recinzione in mattoni. Non conosco di chi sia la proprietà e quindi a chi spetti intervenire. Non sono in grado di poter affermare se sia compito dell'amministrazione comunale oppure sia un intervento statale ma credo che gli aretini e i turisti, meritino un cancello d'ingresso all'anfiteatro romano e al museo Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” maggiormente dignitoso.

A rendere ancor più indecente la visuale sono i rivestimenti in plastica a protezione dei giunti che appaiono per la maggior parte rotti. Anche le zeppe di legno posizionate qua e là, probabilmente con una iniziale collocazione utile alla messa in sicurezza sembrano aver perso la loro funzione e contribuiscono a trasmettere uno stato di incuria.La civiltà e la cultura passano anche attraverso la cura delle nostre bellezze architettoniche".

Manuela P.

