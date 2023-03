Arezzo, prese la moglie a martellate in testa: ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Luca Serafini 30 marzo 2023 a

a

a

E’ tornato a casa l'operaio di Pozzo della Chiana che il 12 dicembre 2022 ha preso a martellate in testa la moglie. E’ accusato di tentato omicidio volontario, aggravato dal legame familiare. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Stefano Cascone, gli ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sarà così controllato a distanza. L’uomo,

Enrico C., 53 anni, ha potuto far rientro nell’abitazione teatro del drammatico episodio. La donna si è trasferita in un altro alloggio. La 48enne riuscì a mettersi in salvo scappando fuori. Il marito abita insieme ai figli maggiorenni e non gli è consentito di uscire. Attende il processo con rito immediato.

La procura con la dottoressa Laura Taddei ha chiuso l’inchiesta e il difensore dell’operaio, l’avvocato Giacomo Chiuchini, ha quindici giorni di tempo per fare le valutazioni assieme al suo assistito e scegliere l’eventuale rito alternativo, quello abbreviato, che riduce di un terzo la pena in caso di condanna. Per il tentato omicidio si parte da 12 anni di reclusione. La strategia difensiva va ponderata in base a più fattori, tra attenuanti e aggravanti. Quel giorno a Pozzo della Chiana ci fu una lite tra i coniugi. Non era la prima. Pare che lui non accettasse l’idea della separazione. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 30 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.