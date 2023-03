Arezzo, in Provincia bilancio approvato con voti bipartisan: Lega assente

30 marzo 2023 a

Approvato il bilancio della Provincia di Arezzo con 40 milioni di interventi legati al Pnrr. Scongiurata la paralisi dell'ente per la crisi politica sorta a seguito dell'elezione del presidente Alessandro Polcri, sindaco civico di centrodestra di Anghiari, che non era il candidato della coalizione. Assente al consiglio la rappresentante della Lega, Cinzia Santoni, dei 12 presenti 11 hanno votato a favore, si è astenuta Stella Scarnicci del Patto Civico che fa riferimento a Marco Donati.

Centrodestra e centrosinistra dunque hanno sostenuto Polcri che aveva chiesto un atto di responsabilità, ribadendo la sua collocazione nel centrodestra con disponibilità a chiudere entro l'anno il suo mandato sorto, ha ribadito, per l'esigenza di far valere il principio della rotazione e della casa dei comuni dopo la presidenza di Silvia Chiassai.

Provincia dunque in salvo e progetti che possono proseguire. Situazione politica ancora da definire nel centrodestra dove nella Lega alla fine ha prevalso, forse su input regionale, la linea della non partecipazione rispetto a quella del voto contrario in aula. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 30 marzo.

