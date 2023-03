Arezzo, Banca Etruria: tre esperti per valutare il danno economico provocato dagli ex vertici

Luca Serafini 30 marzo 2023 a

Una triade di esperti per calcolare il danno economico realmente causato da ex vertici, amministratori e revisori di Banca Etruria. L’incarico viene affidato dal tribunale delle imprese di Roma chiamato a decidere sulla annosa e astronomica richiesta risarcitoria promossa dal liquidatore di Bpel, Giuseppe Santoni: 300 milioni di euro.

Soldi che ovviamente nessuno dei protagonisti delle ultime stagioni di vita della banca si è sognato di scucire, sostenendo con forza che la pretesa è assolutamente infondata. Tuttavia l’azione di responsabilità, così si chiama, procede nella Capitale seppur a passo di lumaca. E sottotraccia è in corso una trattativa tra avvocati per chiudere la partita con una somma ben diversa e di molto inferiore: 2 milioni. Cifra questa che ha chiuso in via transattiva la speculare vicenda di Banca Marche, che fu messa in risoluzione in quel novembre 2015 quando l’Italia e l’Europa staccarono la spina a quattro banche in difficoltà (che probabilmente potevano essere salvate).

In attesa che le parti trovino un punto di caduta che stia bene a tutti, il 15 maggio è fissata l’udienza per il conferimento dell’incarico contabile a Marina Di Ciommo, Siro Giovagnoli e Marina Scandurra, che dovranno rispondere a due quesiti: le persone citate dal liquidatore Santoni hanno davvero provocato con le loro condotte un danno del quale devono rispondere di tasca? E, se sì, come può essere quantificato?

