Arezzo, scontro tra auto e moto nella zona del Magnifico

30 marzo 2023 a

a

a

Incidente stradale ad Arezzo: scontro tra auto e moto. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo. L'impatto è avvenuto nella zona della multisala Il Magnifico, sulla rotatoria, con dinamica da accertare da parte della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi e per disciplinare il traffico in un'ora di grande flusso di veicoli. Istituito un percorso alternativo per far defluire la circolazione. Sul posto ambulanze dell'emergenza sanitaria: il motociclista caduto a terra avrebbe riportato una frattura. Il traffico è stato ripristinato verso le 14.30.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.