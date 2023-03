Arezzo, controlli lungo la SR71. Contestate oltre 70 violazioni

30 marzo 2023 a

La polizia municipale impegnata a garantire il rispetto delle norme del codice della strada e la sicurezza lungo le principali arterie del territorio comunale. Ancora una volta ne è scaturita una giornata impegnativa: martedì scorso lungo la SR 71 tra Sant’Andrea a Pigli e Rigutino, un tratto purtroppo noto per i gravi incidenti avvenuti, anche mortali, sono scattati controlli da parte di ben 13 pattuglie sulla velocità, sulla regolarità dei documenti necessari alla guida e sulle norme comportamentali.

Sono stati coinvolti 4.807 veicoli, anche mediante strumentazione idonea ad accertare la regolarità della revisione e dell’assicurazione, e contestate 71 violazioni. In particolare: 21 automobilisti non avevano sottoposto il veicolo a revisione periodica, 20 sono stati multati perché non indossavano le cinture di sicurezza, 7 perché telefonavano con il cellulare durante la guida, 6 violavano le norme sull’autotrasporto, 3 veicoli sono stati anche sequestrati perché privi della copertura assicurativa, 2 gli eccessi di velocità perseguiti, 12 sanzioni hanno riguardato violazioni di altro genere tra le quali una ha comportato il ritiro immediato della patente di guida.

Controlli importanti per garantire la sicurezza degli automobilisti ma anche dei pedoni. Infatti la SR71 attraversa numerosi centri abitati e guidare in maniera corretta, rispettando sia limiti che distanze potrebbe evitare i vari investimenti di pedoni e gli incidenti che purtroppo si sono verificati lungo il tracciato.

