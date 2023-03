Cortona, addio all'artista Sandrelli: si era ustionato nell'auto in fiamme

Lilly Magi 31 marzo 2023 a

Francesco Sandrelli non ce l'ha fatta: è morto per le gravi ustioni riportate nell'incendio della sua auto. Dopo quasi due mesi di sofferenze se ne è andato, in silenzio, come era sempre vissuto.

Pittore, figlio di Alberto Sandrelli e Maria Vittoria Budini Gattai, nota famiglia aristocratica di Cortona, il 56enne è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 6 febbraio. La potremmo definire una tragedia dell'indifferenza e dell'individualismo: la sua auto era andata a fuoco, a Roma, sul Grande raccordo anulare e se chi era presente al fatto fosse intervenuto subito o avesse chiamato i soccorsi, forse oggi Francesco sarebbe ancora vivo.

La riflessione è lecita in quanto, come riportato dal Messaggero di Roma e come emerge da un video girato da alcuni automobilisti di passaggio, si sa per certo che Sandrelli non è stato aiutato immediatamente, anzi è stato sbeffeggiato.

“Stai prendendo fuoco”, gridano delle persone, che rallentano, si godono la scena e poi ripartono.

“Immortalano tutto ma non si fermano a prestare soccorso” è stato scritto nelle cronache dell’episodio. “Non solo, inviano le immagini a Welcome to Favelas, una nota pagina Instagram, che pubblica i contenuti degli utenti”.

L’episodio è avvenuto sul Gra della Capitale. In lontananza si vede un'auto in fiamme ferma al lato della carreggiata, poco dopo l'uscita per Casal del Marmo, via Selva Candida e via Boccea, che diventa sempre più vicina. Accanto c'è un uomo in difficoltà, improvvisamente le fiamme lo raggiungono partendo dai pantaloni per estendersi sul suo corpo.

“Madonna che caldo”, dicono da un’altra auto senza che nessuno si preoccupi realmente di lui. Quando Francesco Sandrelli viene soccorso ormai è troppo tardi, le gambe sono in pessime condizioni, viene trasportato in elisoccorso in ospedale, reparto ustionati, ma da subito la situazione viene giudicata a rischio dai sanitari. Un mese di coma, poi il risveglio, piccoli miglioramenti e venerdì scorso la morte.

Dopo l'autopsia e il nulla osta delle autorità si attende il rientro della salma a Camucia dove il funerale sarà celebrato alle 14,30 di martedì prossimo nella chiesa di Cristo Re. Francesco Sandrelli riposerà nella cappella di famiglia nel cimitero di Vitiano dove la nobile famiglia con origini nel Cinquecento è originaria. In passato un Sandrelli è stato vescovo di Sansepolcro e si deve ad un prete della famiglia la costruzione della chiesa di Vitiano. Celebri le fattorie dei Sandrelli.

Lascia i genitori e i fratelli Lorenzo e Maria. Aveva 53 anni. Dopo il Liceo classico Luca Signorelli di Cortona, aveva frequentato l'università di Urbino, facoltà di Lettere. Di animo nobile e molto sensibile, da anni si dedicava alla pittura con notevole successo: diverse la mostre a Cortona, a Firenze, a Venezia ma anche all'estero, ultimamente aveva pubblicato un libro di poesie. Da due anni si era trasferito a Roma per seguire meglio le sue passioni: l'arte e la poesia. Un'anima buona e forse troppo sensibile, vittima dell’indifferenza.

