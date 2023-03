Arezzo, nuovo supermercato al posto dell'area produttiva in via del Gavardello

Luca Serafini 31 marzo 2023 a

a

a

Da area produttiva a commerciale. Nasce un nuovo supermercato ad Arezzo in via del Gavardello, alla periferia della città. Una superficie cambia destinazione d’uso per ospitare il punto vendita della media distribuzione. Circola la voce di Lidl ma non ci sono conferme in una fase ancora preliminare dell’operazione.

Ieri intanto la pratica urbanistica è stata adottata dal consiglio comunale, con voto a maggioranza (anche il Pd a favore, Scelgo Arezzo no) dopo essere stata illustrata dall’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini (foto) on l’ausilio di rendering proiettati in aula.

L’atto era già passato in Commissione assetto del territorio e adesso deve proseguire il suo iter per diventare uno strumento definitivo in virtù del quale sarà possibile costruire. L’intervento riguarda l’area Alterini, storica attività del ferro che ha accompagnato per decenni la vita della città, e prevede la demolizione di un capannone con il recupero di una parte dei volumi ad uso, appunto, commerciale.

Una superficie commerciale che necessariamente deve stare sotto i 1500 metri quadrati. Più altri 1500 metri quadrati di magazzini. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 31 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.