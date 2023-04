Arezzo, trattore rimane incastrato tra le sbarre della ferrovia: traffico in tilt

31 marzo 2023 a

Trattore rimane incastrato tra le sbarre del passaggio a livello, traffico in tilt a Pratovecchio. E' successo nella località del Casentino nel pomeriggio di venerdì 31 marzo. Il mezzo agricolo carico di presse stava transitando in direzione di Arezzo ma evidentemente il conducente ha fatto male i calcoli. Mentre le barriere cominciavano ad abbassarsi il trattore ha tentato di superare la linea ferrata che interseca la strada. Non c'è riuscito ed è rimasto bloccato nella scomoda e pericolosa posizione. Lanciata la segnalazione per risolvere la situazione sulla linea, si sono inevitabilmente formate lunghe code con disagi alla circolazione prima che si tornasse alla normalità. Il treno che era in transito si è fermato prima delle sbarre.

