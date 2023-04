Arezzo, ladri smontano le auto in sosta: rubati volanti, cruscotti e computer di bordo

Alessandro Bindi 01 aprile 2023 a

a

a

Auto di lusso prese d'assalto nella notte ad Arezzo. Blitz tra via Sibilla Aleramo e largo Pontalto. Ladri rubano volanti, cruscotti e computer di bordo. La scorribanda la notte tra giovedì e venerdì. Amaro risveglio per i residenti della zona di via Romana. Almeno tre le auto saccheggiate. Due Bmw e un'Audi alle quali si sono aggiunte altrettante - sempre delle stesse marche, anche una Mercedes - prese di mira in altre zone della città. I colpi messi a segno in via Sibilla Aleramo sono stati replicati in largo Pontalto, in zona Belvedere e Largo 2 giugno. Al mattino numerosi automobilisti si sono ritrovati con le auto danneggiate per migliaia di euro. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 1 aprile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.