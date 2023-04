Arezzo, morto dopo incendio dell'auto: attesa per i funerali di Sandrelli, autopsia eseguita

Lilly Magi 01 aprile 2023 a

Morto per le ustioni riportate nell'incendio dell'auto: attesa per il funerale di Francesco Sandrelli, 53 anni, artista di Cortona. Eseguita a Roma l'autopsia. Inchiesta per fare piena luce sul rogo, il 6 febbraio scorso, lungo il raccordo anulare di Roma. Ipotesi omissione di soccorso per gli automobilisti che anziché fermarsi a prestare aiuto facevano video all'uomo con i pantaloni in fiamme. Fatali le lesioni riportate.

Sul Corriere di Arezzo, che ha dato la notizia del tragico epilogo della vicenda, i genitori ringraziano i medici per gli sforzi fatti. Sandrelli nei momenti in cui era cosciente chiedeva di poter tornare a casa. Non ce l'ha fatta. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Cristo Re a Camucia martedì 4 aprile. Saranno mostrate poesie e disegni di Sandrelli, apprezzato artista che ha tenuto numerose mostre di dipinti. Poi la tumulazione a Vitiano nella cappella di famiglia. Anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha espresso parole di cordoglio a nome della comunità per la morte di Francesco Sandrelli.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 1 aprile.

