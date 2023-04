Sansepolcro, rubano torta pasquale e alcolici al market: arrestati

01 aprile 2023 a

Rubano dolce pasquale e vengono arrestati. E' successo a Sansepolcro in un supermercato nei pressi dello svincolo della E-45, Autori due uomini che fanno i pendolari da Napoli per colpire i negozi della zona. La tecnica: utilizzano buste artigianalmente modificate per superare i sistemi antitaccheggio infilate sotto i giubbotti.

Una volta riempite di merce costosa, perlopiù alcolici e prodotti per la cosmesi personale ma anche, appunto, in questo caso, una torta farcita al cioccolato confezionata, per le feste di Pasqua, si alternano in ingresso ed in uscita, svuotando tutto nella macchina con la quale viaggiano. Questa volta anche una variante nel cosiddetto modus operandi: avevano con loro delle calamite così potenti da riuscire a disattivare i dispositivi magnetici applicati alla merce.

Dopo essere stati arrestati sempre dai Carabinieri di Sansepolcro, dopo la convalida dell'arresto del Tribunale di Arezzo, nei mesi scorsi furono rilasciati per fargli fare ritorno nella metropoli partenopea, ma venerdì 31 marzo sono tornati alla carica ritentando il quarto colpo. Sono stati bloccati.

Le refurtiva, recuperata, è composta da varie bottiglie, la scatola con il dolce e altri articoli.

L’ipotesi investigativa più accreditata è che ci sia un mercato illegale parallelo, dove il gruppo di stranieri dedito a questi furti reimmette in vendita prodotti rubati. Le indagini dei Carabinieri proseguono su questa pista, che a breve potrebbe portare a sviluppi di portata ben diversa.

