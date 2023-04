Arezzo, madre uccisa con il cuscino: assolto il figlio per vizio di mente, libertà vigilata in struttura

Luca Serafini 01 aprile 2023 a

Madre uccisa nel sonno con un cuscino, assolto il figlio per vizio totale di mente. Sentenza della Corte d'Assise di Arezzo per l'omicidio di Calbenzano. Manuele Andreini non è imputabile: era incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il 14 ottobre 2022 a Calbenzano di Subbiano. Per lui è stata disposta la libertà vigilata nella struttura di secondo livello che già lo ospita, ad Abbadia San Salvatore, con visite settimanali sulle sue condizioni. Segue un percorso terapeutico e svolge delle attività.

Senza motivo, spinto dal delirio, entrò in camera della anziana madre, Assunta, e la soffocò impedendole di respirare chiudendole la bocca e il naso.

La donna, aggredita nel letto, si difese, ha detto il pm Francesca Eva durante la requisitoria, chiese aiuto e graffiò il figlio prima di soccombere. Poi, dopo il decesso della mamma, Andreini telefonò al 112. Per l'operaio metalmeccanico è stata confermata la misura di sicurezza della libertà vigilata nella struttura di Abbadia San Salvatore dove si trova dopo il primo periodo in carcere a Sollicciano. Segue un percorso terapeutico e la situazione in cui si trova, è ritenuta adeguata per il rischio di reiterazione del reato legato alla pericolosità.

La sentenza è stata pronunciata dal presidente Filippo Ruggiero con a latere il giudice Giorgio Margheri e con i sei giudici popolari. La perizia del dottor Marchi, con incidente probatorio, ha segnato il percorso del processo. Come riferito in aula dal pm, la patologia della quale soffre l'uomo, 48 anni, lo portava a sentirsi perseguitato dalle persone della cerchia familiare. Quella sera lo avrebbe infastidito una risata della madre. La sua visione distorta della realtà lo portò, nella notte, a decidere di compiere un gesto grave: inizialmente voleva suicidarsi, poi invece entrò nella camera della mamma 85enne e per lei fu la fine.

L'operaio, che ha sempre reso una confessione coerente fin dall'arresto e negli interrogatori, e che fuori dall'ambito familiare aveva relazioni normali, era in aula con a fianco l'avvocato Vanni Francesco Maria Gusmano che nella sua arringa ha detto tra l'altro che la tragedia forse si poteva evitare, riferendosi alla patologia, nota, e a cure diverse per Andreini. Le sorelle dell'imputato, erano parti civili, con l'avvocato Paolo Romagnoli, e si sono rimesse alla decisione dei giudici.

Terminata l'udienza, Andreini ha fatto rientro alla struttura dove continuerà a rimanere fin quando sarà ritenuto socialmente pericoloso.

