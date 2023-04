Arezzo, la Fiera Antiquaria con il pienone di visitatori e 221 espositori

Alessandro Bindi 02 aprile 2023 a

Boom di espositori e turisti alla Fiera Antiquaria. Il mercato più famoso e antico d’Italia parla straniero. Comitive di francesi e inglesi, ma anche dalla Germania. Il tour tra le bancarelle ieri ha visto l’assalto di tantissimi turisti e oggi, domenica delle Palme, prosegue. Una Fiera dai grandi numeri anche per quanto riguarda i protagonisti: 221 gli espositori che hanno scelto la piazza aretina per il weekend baciato anche dal sole. In città il tasso di occupazione delle strutture alberghiere ha registrato il 90%. Ieri mattina il parcheggio Cadorna a pochi passi dal circuito delle bancarelle aveva già il bollino rosso alle 10 del mattino a segnalare il tutto esaurito tra gli stalli a pagamento.

Segnali positivi di una edizione a gonfie vele e che conferma un trend in crescendo. “221 espositori” conferma l’assessore alle attività produttive e presidente di Arezzo Intour Simone Chierici “sono un dato inequivocabile di quanto la Fiera Antiquaria sia un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori. Ai 153 titolari e ai 12 espositori in sede fissa si sono aggiunti 56 spuntisti e il circuito nel centro storico ha dato un bellissimo colpo d’occhio ai visitatori”. ...

