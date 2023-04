Sansepolcro, pesce d'aprile: chiuso con il legno l'arco di Porta Fiorentina

02 aprile 2023 a

a

a

Pesce d’Aprile a Sansepolcro.. Chiuso di nuovo per scherzo l'arco di Porta Fiorentina. E stavolta per realizzare la porta, a regola d'arte anche nelle misure utilizzato il legno. C'era anche un'apertura con tanto di pomello. Sorpresa come cinque anni fa non dovrebbe scattare la denuncia per gli autori, essendoci tutte le autorizzazioni del caso. “Lo abbiamo RI-RICOSTRUITO! Il motivo è lo stesso del 2018... ridare ai borghesi la sensazione di aver ritrovato l'antico portone scomparso”. Ma gli scherzi a Sansepolcro sono stati diversi ...

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 2 aprile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.