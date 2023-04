L'Arezzo è vicino al traguardo: la vittoria del campionato. Entusiasmo amaranto. Giovedì l'Ostia Mare

Riccardo Buffetti 02 aprile 2023 a

Per l'Arezzo il traguardo è vicino. Vittoria sul campo neutro di Poggibonsi con il Grosseto (2 a 1 in rimonta) e primato consolidato con la Pianese distanziata di 10 punti in attesa della sua partita di oggi, domenica 2 aprile. Stavolta a fine gara anche il mister Indiani libera tutto l'entusiasmo per una vittoria fondamentale, l'ottava, che spalanca le porte per l'obiettivo della stagione. Giovedì di nuovo in campo con l'Ostia Mare. Il galoppo del Cavallino è irresistibile, Straordinari i tifosi che hanno incitato la squadra dall'esterno dello stadio durante l'incontro disputato a porte chiuse.

GROSSETO (3-5-2): Nannetti 6.5; Veronesi 5.5 (5’ st. Ferrante 4.5; dal 34’st Aleksic s.v.), Carannante 6, Bruni 6.5; Crivellaro 6 (27’ st Scaffidi 5.5), Pasciuti 6.5, Cretella 5.5, Battistoni 5.5, Moscatelli 5.5; Giustarini 6, Gomes 5.5. A disposizione: Cirillo, Caprioli, Diambo, Cesaroni. Allenatore: Nicolò Coscia 5.5 (Roberto Cretaz squalificato).

AREZZO (4-3-3): Trombini 7; Lazzarini 6.5, Risaliti 6.5, Polvani 7, Zona 6; Castiglia 7, Damiani 6 (16’ st Bianchi 6), Foglia 7 (33’ st. Pretato s.v.); Cantisani 6 (dal 40’ st. Pericolini s.v.), Gucci 7, Convitto 5.5 (12’ st Pattarello 7). A disposizione: Viti, Persichini, Gaddini, Arduini, Bramante. Allenatore: Paolo Indiani 7.

ARBITRO: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia 6 (Paolo Cozzuto di Formia 6 – Alessandro Gennuso di Caltanissetta 6).

RETI: 43’ pt Bruni (Gro) 11’ st Gucci, 24’ st Castiglia Rig (Are)

Note – Spettatori: porte chiuse. Recupero: ‘ 2+ 4‘. Angoli: 2-8. Ammoniti: Veronesi, Crivellaro, Moscatelli (Gro) Risaliti, Damiani (Are)

Nel post partita mister Indiani è intervento con gli occhi lucidi dall’emozione: nei festeggiamenti per la vittoria anche il tecnico amaranto si è lasciato andare dopo mesi di pressione. “Non era semplice riportare la gara in parità dopo il vantaggio del Grosseto, nato più per degli episodi che per loro bravura. I ragazzi hanno nuovamente dimostrato di che pasta sono fatti”. Sui festeggiamenti finali, ha aggiunto: “Sono andato con la squadra apposta verso i tifosi, perché nonostante le porte chiuse sono venuti ad incitarci anche se fuori dallo stadio, aiutandoci. Mi sembrava bello andare a ringraziarli ma era anche per l’importanza della partita, che ritengo una tappa stra-fondamentale per il nostro cammino. Era giusto esultare”.

La prossima sfida sarà già giovedì contro l’Ostia Mare: “Abbiamo vinto la prima partita delle due che ritenevo importanti per lo scopo finale, da lunedì iniziamo a pensare alla prossima gara, adesso siamo contenti per la vittoria”.

L’autore dell’assist per il primo gol dell’Arezzo, Fabio Foglia, ha dichiarato che “le otto vittoria consecutive non sono un caso, anche con il Grosseto non ci siamo disuniti e siamo stati bravi nella ripresa a ribaltarla. Queste gare sono sempre critiche, anche perché a porte chiuse. Anzi, ringraziamo i tifosi perché venendo qui, seppur fuori dallo stadio, ci hanno dato una spinta in più e li abbiamo ben sentiti”.

