Arezzo, incidenti nella notte in città e a Sansepolcro con giovani coinvolti

02 aprile 2023 a

a

a

Incidenti stradali nella notte ad Arezzo e a Sansepolcro con giovani coinvolti. In città, in via Romana, scontro tra auto all'incrocio di via Chiarini tra una Panda e una Mercedes classe A. Trasportati all'ospedale San Donato in ambulanza un ragazzo e una ragazza. I due giovani, 22 e 19 anni, non avrebbero riportato conseguenze particolarmente gravi.

A Sansepolcro un giovane di 22 anni ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada. Nell'incidente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. I soccorritori dell'emergenza Asl lo hanno trasportato in codice rosso con l'eliambulanza Pegaso a Careggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.