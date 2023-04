Arezzo, vice sindaco Lucia Tanti coinvolta (illesa) in un incidente stradale sulla Sr 71 a Castiglion Fiorentino

02 aprile 2023 a

Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo, coinvolta in una carambola di auto sulla Strada regionale 71 a Castiglion Fiorentino. E' successo intorno a mezzanotte si sabato 1 aprile. "Sto bene. Per fortuna ero ferma" dice Tanti, illesa, che si è vista piombare addosso una macchina mentre stava per svoltare verso via Madonna del Rivaio all'ingresso di Castiglion Fiorentino.

Dalla prima ricostruzione, sembra che un'Audi proveniente dal paese abbia effettuato una manovra di svolta a sinistra sulla 71 in direzione Cortona. In quel momento sopraggiungeva una Clio che si è scontrata con l'Audi e quindi ha urtato la macchina di Lucia Tanti che, ferma con la freccia, proveniente da Arezzo, stava per girare in sinistra su via Madonna del Rivaio.

Nessuna conseguenza fisica, pesanti danni alla vettura. Sul posto i carabinieri, il personale dell'emergenza della Asl per i soccorsi e i vigili del fuoco. A bordo dell'Audi c'erano dei giovani, soccorsi per la ragazza della Clio, che non ha riportato gravi conseguenze, tanto spavento per la vice sindaco del Comune di Arezzo che stava recandosi dai genitori che abitano a Castiglion Fiorentino.

Il luogo dell'incidente è una delle tante intersezioni critiche lungo la trafficata arteria della Umbro Casentinese, Strada regionale 71. Il tratto è quello dopo la rotatoria con la statua di Fabrizio Meoni e la salita che conduce verso la Casa della Salute.

L.S.

