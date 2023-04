Arezzo, sanità: protestano gli Oss in graduatoria: "Noi in attesa ma danno il lavoro agli interinali"

Luca Serafini 03 aprile 2023 a

La graduatoria scade l’anno prossimo e le centinaia di operatori socio sanitari selezionati ma in lista di attesa per un posto di lavoro, cominciano a perdere le speranze e la pazienza. “Perché preferiscono chiamare gli interinali anziché noi e questo non è giusto” spiega una Oss che ci espone la situazione. “Nel 2021 in 9.000 abbiamo partecipato al concorso indetto dalla Regione Toscana in fretta e furia per l’emergenza sanitaria per un posto da operatore: dovevamo scegliere una delle macro aree o le aree disagiate, io indicai la Asl Toscana sud est Arezzo Siena Grosseto”. Dieci euro a testa pagati per partecipare (“quindi 90 mila euro, non credo tutte per le spese del concorso”), scritti ed orali nel giro di due mesi, procedura seguita da Estar (l’ente di supporto tecnico amministrativo della Regione) e selezione. “Abbiamo superato la prova in 2.650 e siamo stati inseriti in graduatoria come idonei” prosegue la Oss. Fin qui tutto nella norma.

“E’ stato coperto il posto per il quale era bandito il concorso ed è stata pubblicata la graduatoria per le chiamate successive” riprende la operatrice, cinquantenne, disoccupata, che parla a nome di molti altri. “Quello che non va bene è che le chiamate attraverso la graduatoria sono esigue - nella nostra Asl solo 2 ingressi e 4 nelle aree disagiate - mentre ci risulta che si faccia ricorso diffuso agli interinali, che pure costano di più. Alle nostre rimostranze viene risposto che i fondi ai quali si attinge per assumere il personale sono diversi tra quelli per i lavoratori in graduatoria e gli interinali, ma noi ci chiediamo: non sono sempre soldi pubblici?” ...

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di lunedì 3 aprile.

