Cortona, l'ex sindaco di sinistra Andrea Vignini d'accordo con il sindaco Meoni (Lega) sulla stazione alta velocità

Luca Serafini 03 aprile 2023 a

a

a

Sembra incredibile ma è tutto vero: c’è un punto di contatto, di sicuro l’unico, tra Andrea Vignini, ex sindaco di Cortona e personaggio di spicco della sinistra, e Luciano Meoni, primo cittadino leghista della città etrusca conquistata dal centrodestra nel 2019. Le loro strade si incrociano su Creti, la località del Cortonese indicata per la stazione Alta velocità in contrapposizione a Rigutino, nel comune di Arezzo.

Tra libro fresco di stampa, politica, etruschi e una possibile ridiscesa in campo, abbiamo stimolato Vignini anche sul tema del momento: Medioetruria.

Dove posizionare la stazione del futuro?

Intanto speriamo che venga fatta, perché qui si discetta da anni ma il rischio è che resti un sogno irrealizzabile. Quindi vorrei sapere dove si trovano i soldi e se le regioni Toscana e Umbria sono davvero intenzionate a farla.

Detto questo, si pronunci sulla localizzazione dell’infrastruttura tra Toscana del sud e Umbria.

Ci sono vantaggi sia a Rigutino che a Creti e la più semplice sembra quella di Arezzo, con lo scambio ferro-ferro più sbrigativo. Ma non è proprio così: l’ipotesi di Creti o Farneta avrebbe un altro significato strategico e cioè creare un nodo nuovo per dare supporto ad un turismo interno, ma non solo, che dalle nostre parti rappresenta un unicum. Potrà sembrare stravagante ma su questo tema mi colloco dalla parte di Meoni e forse è l’unico caso in assoluto.

Le pare che il fattore etruschi sia valorizzato come si deve a Cortona negli ultimi anni?

Sugli etruschi si è mollato. Su questo e su altro sono estremamente critico con l’amministrazione Meoni. Negli anni in cui ho fatto il sindaco io, ho puntato molto sul turismo e la cultura caratterizzando Cortona come lucumonia etrusca. Storiche le tre grandi mostre con Louvre, Ermitage e British museum per riportare nei nostri paraggi testimonianze di quel passato glorioso. Spiace dirlo ma Meoni ha puntato su un turismo diverso, mordi e fuggi, cercando di imitare Arezzo. Una grave responsabilità politica.

Ora in vista c’è l’anniversario di Luca Signorelli.

E’ una grande occasione. Abbiamo già perso l’opportunità legata a Pietro da Cortona, un grande vulnus, speriamo che venga colta questa opportunità legata all’artista per il quale i cortonesi sentono di più come coinvolgimento.

E’ stato sindaco dal 2004 al 2014, c’è qualche obiettivo che le rincresce di non aver centrato?

Credo che abbiamo lavorato molto, a partire dalla cultura e dal turismo, ma quello che non siamo riusciti a realizzare, va detto, è perché la mia amministrazione coincise con il peggior periodo finanziario a livello nazionale, quello del famoso patto di stabilità, che mi impedì di spendere oltre 4 milioni che avevamo. Ancora oggi ci penso. Una cosa che non potei fare fu il Centro sociale per anziani di Camucia, dovendo scegliere tra quello e la Variante alla regionale 71.

Centro storico cortonese deserto come residenti, cosa fare?

E’ un problema diffuso per i centri storici. Penso ad un borgo antico e moderno, attrattivo, con soluzioni legate alle infrastrutture immateriali, le reti internet cioè, magari attraverso startup. Si potrebbero invogliare nuovi abitanti facendo leva sulla possibilità di lavorare da casa, in un luogo unico come Cortona, collegandosi al web, evitando il pendolarismo con lo smart working.

Qual è il suo primo ricordo da bambino?

Più che una immagine sono dei suoni: le canzoni dei film di Walt Disney in filodiffusione all’asilo nido di Cortona.

Perché è nato a Città di Castello?

I miei genitori erano umbri. Mia mamma, Maria Luisa, di Pistrino, mio babbo di Lippiano. Abitavano a Cortona ma per partorire, mia madre scelse di andare vicino a sua mamma. Ma io ho sempre vissuto a Cortona.

L’attrazione per la politica come nacque?

Ho bevuto la politica insieme al latte materno perché in casa ne ho sempre sentito parlare fin dall’infanzia. Mio babbo era democristiano ed è stato segretario locale della Dc per venti anni. Mi sono confrontato con lui per tutta la vita. Fondamentale. Ricordo il suo attivismo, la sua passione, quando andava a mettere i manifesti, le feste dell’Amicizia, quando saliva sui pali a mettere le bandiere, gli sfottò con gli amici comunisti.

Lei andò a sinistra per reazione?

In realtà ho avuto questo cambiamento per due ragioni: le tante letture che ho fatto e che risentivano della cultura del Novecento, non si può negare impregnata dalla sinistra, e poi l’esperienza folgorante della Pantera, l’occupazione in università, a Perugia. Un periodo straordinario. Ottenemmo anche dei risultati come studenti, ma fu la svolta per il mio impegno. Ricordo che quando mi iscrissi al Collettivo Rossovivo il babbo rimase un po’ stranito.

Prime attività politiche?

Con i Cristiano Sociali, mantenendo così le radici cristiane e sociali di famiglia. Piccola formazione, quella di Carniti, ma mi consentì di entrare nell’agone.

La componente sociale è rimasta, quella cristiana?

Assolutamente sì. Penso che non si possa essere cristiani e non essere di sinistra, dalla parte degli ultimi. Il Cristianesimo è rivoluzionario. E poi sono laureato in Storia della Chiesa.

Schlein segretaria del Pd. Ha ripreso la tessera?

Ancora no. Come Articolo Uno attendiamo. Le prime mosse sono positive, ma è presto. Del resto sono uscito in maniera traumatica dal Pd. Voglio aspettare un po’, mi interessa che venga in qualche maniera scardinato un certo sistema di potere interno.

Nel Pd ha più amici o nemici?

Domanda difficile. Ho molti amici a livello personale ma nello stesso tempo alcuni dirigenti storici più vecchi di me ostacolano il mio rientro: mi considerano, giustamente, troppo indipendente. Ne sono orgoglioso.

Con l’ex sindaco di Castiglion Fiorentino, Paolo Brandi, c’era rivalità.

E’ vero che i nostri territori erano spesso su campi diversi e che sul piano politico abbiamo preso strade diverse, ma c’era e c’è amicizia.

Di Mario Agnelli, sindaco attuale del comune ‘cugino’, Castiglioni, cosa pensa?

Punta sul carisma personale e sulla simpatia e sono d’accordo, mi è simpatico dopodiché rispetto a quello che gli viene riconosciuto c’è un giudizio eccessivamente positivo. Ha potuto contare sulla dissoluzione del Pd e della sinistra castiglionese, ha lavorato senza opposizione e non mi pare ci Castiglion Fiorentino sia cambiata. E’ mutata come vivacità della vita sociale e culturale, questo si, ma sulle vere realizzazioni più immagine che sostanza.

Si rimetterà in gioco per le amministrative a Cortona?

Ci può stare, è una decisione che devo prendere, in caso, a breve. Ma va visto come si disporranno le forze che sono contrarie a questa giunta. Io mi colloco in netta opposizione, non tanto per questioni ideologiche ma per tutto quello che non è stato fatto. E in ogni caso in ambito locale va privilegiato l’aspetto civico, con i partiti un passo indietro.

Veniamo al libro. Dunque lei scrive.

Scrivo da sempre ma ho la buona abitudine di non pubblicare. Lo dico perché in Italia si legge troppo poco e si pubblica troppo. Faccio il bibliotecario, lo so. In un anno escono 50 mila titoli e il 20 per cento non vende neanche una copia. Finora ha prevalso il pudore. In politica non sono affatto modesto, dal punto di vista letterario sì. Durante la pandemia mi sono dedicato a questo volume, pura narrativa, Sei Giorni.

Di cosa parla?

Scava su argomenti sensibili in forma di thriller con finale a sorpresa. Un fratello e una sorella che nella loro infanzia hanno avuto un evento tragico, la morte violenta del padre. Poi hanno una vita da separati, senza rapporti, estremamente diversi, fin quando l’approssimarsi della morte della madre li costringe a ritrovarsi. Molti dialoghi. Un impianto teatrale della narrazione. E si arriverà ad una verità che non è quella conosciuta: un colpo di scena”.

Sport?

Ho praticato il tennis. Tecnicamente non male, il cattivo carattere mi ha frenato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.