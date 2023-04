Cortona, ultimo saluto all'artista Sandrelli morto per le ustioni, prosegue l'inchiesta a Roma

Lilly Magi 04 aprile 2023 a

Oggi pomeriggio alle 14,30 sarà possibile dare l'ultimo saluto a Francesco Sandrelli, la cui salma arriva alle 13,30 da Roma alla chiesa di Cristo Re di Camucia.

Al termine della cerimonia sarà dato ai presenti un santino, in ricordo del defunto, dove è riportata la seguente poesia, tratta da una raccolta scritta proprio da Francesco: "Vado a riposare spesso a Corpus Cristi. Laggiù gli alberi sono luce che non abbaglia, puoi trovare il pane e le braci di cui ho bisogno. C'è il dolce maturo odore del grano, e tutto è come d'oro. Vi si accede da un buco nero e rapisce i miei sentimenti, come tela di ragno".

Con questa lirica il nostro saluterà quanti saranno presenti alle esequie funebri. Una poesia struggente e quasi premonitrice di un "riposo", cercato ma arrivato precocemente e inaspettatamente.

Come si ricorderà il cinquantatreenne cortonese, ha trovato la morte a Roma a seguito di un tragico incidente, dovuto al fuoco che ha divorato la sua auto e in parte la sua persona.

Inutili sono state le cure dei medici e dopo quasi due mesi Francesco è volato in cielo, lasciando nel dolore i genitori, i due fratelli e un'intera comunità.

Intanto nella capitale le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca della verità sul tragico incidente che è costato la vita del giovane. Gli interrogativi ci sono, in particolare uno: si poteva salvare Francesco?

Quasi sicuramente sì, dato che chi poteva soccorrerlo repentinamente ha filmato con il cellulare e postato il fatto sui media senza null'altro fare.

Starà adesso alla magistratura dare queste risposte, se possibile, al fine di dare giustizia a Francesco.

La gravità del fatto è stata riportata anche da Rai 2, ieri 3 aprile, durante la trasmissione "Ore due".

Nel corso della trasmissione durante l’approfondimento sulla triste vicenda è stata rimarcata la gravità della mancanza di soccorso, addebitabile a coloro che passavano, che hanno visto la scena, hanno filmato tutto ma non hanno soccorso Francesco Sandrelli, mentre era avvolto dalle fiamme.

La salma di Sandrelli sarà poi tumulata a Vitiano, nel comune di Arezzo, nella cappella della famiglia aristocratica.

