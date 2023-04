Cortona, Sandrelli morto dopo il rogo dell'auto: il prete al funerale contro indifferenza e cinismo

Lilly Magi 05 aprile 2023 a

a

a

Folla al funerale di Francesco Sandrelli, l'artista di Cortona, 53 anni, morto a Roma dopo il rogo dell'auto sul raccordo anulare. Fatto avvenuto il 6 febbraio e decesso dopo oltre un mese, per le ustioni. L'uomo venne ripreso con i cellulari da automobilisti di passaggio sul raccordo anulare, con i pantaloni in fiamme, ma nessuno si fermò ad aiutarlo.

“Non avrei mai creduto di dover celebrare le esequie di Chicco, questo il nomignolo con cui era chiamato Francesco quando veniva insieme ai genitori alla Messa che all'epoca celebravo in Cattedrale a Cortona: era un ragazzo molto attento e religioso”. Con queste parole commosse, ha iniziato la celebrazione del funerale di Francesco, il vescovo emerito, monsignor Italo Castellani in una chiesa stracolma di persone che non sono volute mancare all'ultimo appuntamento con il 53enne artista morto a Roma per le ustioni riportate nel rogo della sua auto.

Sopra la bara la maglia del Torino, squadra di calcio di cui Francesco era tifoso, e davanti un Cristo realizzato proprio da Chicco, che come ha ricordato don Jan Marie, era un pittore più famoso all'estero che nella sua Camucia. Nella chiesa di Cristo Re anche poesie e disegni. Sempre don Jan Marie, durante l’omelia ha tuonato: “Non siamo più esseri umani, perché capaci di un'indifferenza e di un cinismo tali da preferire filmare la scena con il cellulare piuttosto che soccorrere il nostro Chicco avvolto dalle fiamme, perché questo è quello che è successo al nostro fratello e che lo ha portato alla morte".

L’episodio risale al 6 febbraio sul raccordo anulare e la magistratura ha aperto un’inchiesta per fare piena luce e valutare eventuali responsabilità - omissione di soccorso - verso qualche passante che non si è fermato. ...

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 5 aprile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.