Arezzo, Fin-Tes in liquidazione: si chiude una storia iniziata nel 1985 nel settore tessile abbigliamento

Fin-Tes ha chiuso i battenti: è in liquidazione. Si ferma l’azienda dell’abbigliamento, maglieria e accessori di via Ramelli ad Arezzo, storico ingrosso commerciale nato nel 1985.

Una fortunata intuizione imprenditoriale di Sandro Fini che per decenni si è distinta nel settore fino a perdere quota in tempi recenti. Lo scorso settembre il cambio di proprietà e adesso la decisione, formalizzata il 29 marzo, di presentare domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

I curatori nominati dal tribunale di Arezzo sono il dottor Stefano Mendicino, commercialista, e l’avvocato Gianni Peruzzi. ...

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 5 aprile.

