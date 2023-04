Arezzo, scuola chiusa per crollo controsoffitto: studente 13enne portato in ospedale

Sara Polvani 05 aprile 2023 a

Crolla controsoffitto e studente tredicenne resta ferito. E’ successo all’Istituto comprensivo Margaritone di via Tricca ad Arezzo. Una ordinanza di chiusura preventiva e precauzionale per le verifiche tecniche, è stata firmata ieri dal sindaco Alessandro Ghinelli.

Si è trattato del cedimento di alcuni pannelli del controsoffitto all'interno di una classe della scuola. Un improvviso avvallamento prontamente segnalato dall'insegnante in quel momento in aula, il quale su indicazione della preside ha proceduto a far evacuare subito gli studenti. Purtroppo il cedimento è avvenuto nell'istante in cui stavano uscendo dall’aula. I ragazzi, tra i 13 e i 14 anni, si trovavano in piedi. Uno di loro, 13 anni, è stato colpito dai pezzi che sono caduti a terra. Sono stati attivati i soccorsi e sul posto è arrivata l'ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato per le cure del caso: non è grave. ...

