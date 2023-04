Arezzo, il toro chianino Maverick campione italiano

Sara Polvani 05 aprile 2023 a

a

a

Il toro chianino Maverick conquista il primo premio di categoria laureandosi per la seconda volta campione italiano, a cui si aggiunge il titolo di campione nazionale maschi senior: è lui il toro più bello d’Italia.

Il prestigioso riconoscimento è arrivato alla XXXVI Mostra Nazionale Bovini di Razza Chianina che si è svolta a Bastia Umbra nell’ambito della 54esima edizione di Agriumbria, la più importante fiera zootecnica nazionale e la seconda fiera di riferimento in Italia per l'agricoltura, che ha visto per la prima volta la presenza di due Ministri alla cerimonia di inaugurazione: Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

In passerella, i maschi del gigante bianco tra i 24 e i 36 mesi provenienti dall’areale di produzione. Tra di loro l’esemplare – che oggi pesa 1.142 kg – nato 32 mesi fa alla Fattoria Luchetti di Collazzone in provincia di Perugia e poi cresciuto in prova di performance al Centro genetico Anabic dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani di San Martino in Colle (Pg) da dove è stato acquistato dall’allevatore Fulvio Bottai, che lo ha fatto crescere nel Podere Il Poggiolo di Civitella in Val di Chiana, dove si allevano 15 fattrici di Chianina e il toro campione. ...

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 5 aprile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.