Arezzo, si sente male sul treno: muore a 19 anni

05 aprile 2023 a

a

a

Tragedia mercoledì 5 intorno alle 13,45 nella stazione di Arezzo. Uno studente svizzero che si trovava sul treno insieme ad altri studenti in gita improvvisamente si è sentito male. Secondo una prima ricostruzione dei fatti a causare la morte sarebbe stata una ostruzione delle vie aeree, per cui il diciannovenne non ce l'ha fatta e a nulla sono valsi i soccorsi.

Stazione di Terontola, De Robertis (Commissione trasporti): "Lavori di ammodernamento nel 2028"

Il treno era in transito ed è stato fermato nella stazione di Arezzo per poter consentire alle forze dell'ordine di espletare tutte le pratiche di rito.

Rubano al mercatino dell'usato, denunciati due fratelli

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo, l'ambulanza della Croce bianca ed era presente anche la Polfer di Arezzo.

Parcheggio Cadorna, la proposta della Fiab: "Area verde e posti auto selezionati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.