Arezzo, bandito solitario nel negozio dei cinesi: bloccato dai commessi e preso dalla polizia

Bandito solitario bloccato dai dipendenti del negozio dei cinesi e dalla polizia. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 aprile, in Piazza Zucchi ad Arezzo. Un aretino di 27 anni è entrato nel negozio con il volto coperto da occhiali e cappuccio ed ha puntato una pistola da soft air alla testa di un commesso. Gli addetti presenti in quel momento non si sono intimoriti, hanno reagito ed hanno ingaggiato una colluttazione con il malvivente che non è riuscito a mettere a segno il colpo. Nel negozio di casalinghi è arrivata la Polizia di Stato e il giovane è stato portato in questura per identificazione e accertamenti ulteriori anche per verificare se può aver agito in città in precedenti episodi.

