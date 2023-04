Messaggi politici elettorali sul Corriere, ecco come fare

05 aprile 2023 a

Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 87/23/CONS concernente le "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 Maggio 2023 con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni del 28 e del 29 maggio 2023

SI COMUNICA

che per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 Maggio 2023 con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni del 28 e del 29 maggio 2023, Gruppo Corriere mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 87/23/CONS.

L'accesso agli spazi su Corriere nelle edizioni di Corriere dell'Umbria - Corriere di Arezzo - Corriere di Siena e corr.it, è consentito a tutti i candidati e i partiti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento. Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono quelle previste nel documento analitico inviato via pec a Gruppo Corriere srl - [email protected] dalla concessionaria di pubblicità a cui è stata affidata la pubblicità elettorale, Polimedia srl con sede legale in via Carlo Marx 20, 06012 Città di Castello (PG) tel. 075.9119951.

