Arezzo, scontro tra auto in A1: due persone ferite, morto cane nell'auto ribaltata

06 aprile 2023 a

Incidente in A1 nella serata di mercoledì 5 aprile: ferite due persone, morto il cane che era a bordo di un'auto che si è cappottata. Lo scontro tra due veicoli si è verificato al Km 343 direzione Nord dell'autostrada del sole.

I mezzi dell'emergenza sanitaria impegnati sono stati l'automedica Arezzo, l'ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino, e l'ambulanza BLSD della Croce Bianca di Arezzo, oltre al Pegaso 2, COA e Vigili del Fuoco.

Una donna di 27 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia in Valdarno, un uomo di 57 anni è stato trasportato in pronto soccorso a Siena in codice 2 con l'eliambulanza.

