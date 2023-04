Arezzo, petizione contro i lavori al parco di via Emilia: l'assessore spiega l'intervento

Alessandro Bindi 06 aprile 2023 a

Parco via Emilia, mobilitazione tra i cittadini e raccolta firme in atto per scongiurare l'intervento. L'assessore Alessandro Casi fa chiarezza e auspica di affievolire le proteste che rischiano di creare disinformazione tra i cittadini. L'assessore alle opere pubbliche del comune di Arezzo è pronto a spiegare il progetto a chi vive in zona in modo da frenare “le troppe inesattezze che circolano sui social”. “I cittadini sono liberi di firmare qualsiasi petizione” commenta Casi “ma almeno sappiamo a quale progetto intendono dire no”.

Un progetto di riqualificazione da oltre un milione e 200mila euro, interamente finanziato con risorse del Pnrr e destinato a valorizzare il parco oltre che a realizzare un centro sociale di aggregazione destinato a diventare fulcro di concittadini di ogni età.

È vero che il parco Fiorentina di via Emilia sarà cancellato? Al posto dei giardini cementificherete?

“Assolutamente no. Il parco di via Emilia resterà al suo posto. Al suo interno, in un'area sarà costruito un centro di aggregazione sociale ma non elimineremo gli spazi verdi. Tutt'altro. Alla fine dell'intervento ci saranno più spazi a disposizione per lo svago e l'aggregazione”.

Dove troverà sistemazione l'immobile destinato a Cas?

“Nell'area attualmente occupata dal campo da basket. Quindi già cementificata”.

Quindi eliminerà il campetto da basket?

“Sarà ricollocato in un'area nelle vicinanze. Non credo quindi che l'intervento possa essere considerato come una eliminazione di un intero parco”.

Ma la costruzione finirà per allontanare chi frequenta il parco?

“È questa la critica avanzata da chi frequenta la zona ma ritengo che l'intervento sia proprio nella direzione opposta. Ovvero quello di avvicinare famiglie, giovani e anziani. Da quando un centro di aggregazione sociale rappresenta un ostacolo a incontri e convivialità? I Cas sono per loro natura calamite di persone e luoghi dove crescere e stare insieme”.

I cittadini pare che comunque non apprezzino l'intervento?

“Ho recentemente incontrato una delegazione di residenti della zona . Persone che abitualmente frequentano il parco. Ci siamo confrontati e a breve li incontrerò di nuovo. Sono disposto anche a un confronto allargato in modo che possa esprimere le motivazioni che stanno alla base della scelta e in modo da illustrare il progetto dal quale troverà beneficio l'intera zona”.

Cosa si sente di dire ai cittadini che firmano la petizione?

“Di informarsi e capire a cosa intendono rinunciare. Di certo il parco Fiorentina sarà valorizzato ancora di più con l'intervento. Un milione e 200mila euro ci permettono di riqualificare la zona e implementare i luoghi di svago e divertimento a disposizione della cittadinanza. È la prima volta che sento parlare di opporsi alla costruzione di un centro di aggregazione sociale.

Ma le strutture occuperanno spazi destinati a verde a svantaggio di campetti da basket e altre aree riservate ad attività ludico sportive?

“La valutazione che ha fatto l'amministrazione è quella di costruire il Cas al posto del campo da basket. Ma non si tratta di cementificare spazi verdi né di eliminare spazi adibiti a svago. In questo momento sono in corso altre valutazioni per rendere ancor più fruibile il parco. Di sicuro alla fine dei lavori le aree verdi fruibili saranno maggiori di quelle attuali. Nello stesso progetto è inserito l'ampliamento dei parcheggi a servizio del parco per renderlo maggiormente accessibile e del quartiere. Il campo da basket sarà poi posizionato in una posizione nelle immediate vicinanze, senza quindi nessuna perdita neppure dal punto di vista sportivo e aggregativo”.

