Arezzo, viaggi di Pasqua e per i ponti: mete preferite Mar Rosso, Egitto, Turchia

Sara Polvani 06 aprile 2023 a

Riparte il turismo e tanti sono gli aretini che prenotano una vacanza in agenzia per partire in occasione di Pasqua e dei prossimi ponti. In provincia di Arezzo sono circa sessanta le agenzie di viaggio esistenti.

“Le Agenzie di viaggi vedono un aumento di prenotazioni”, spiega il presidente provinciale Agenzie Viaggi di Confcommercio Arezzo, Andrea Schincaglia. “Il turismo è ripartito malgrado gli aspetti economici, la guerra, che influirebbero. In realtà c’è tanta voglia di viaggiare e ci sono tante prenotazioni. Gli aretini che hanno prenotato nelle agenzie chiedono tanto Mar Rosso ed Egitto, le crociere in genere. La Turchia malgrado il terremoto è una delle destinazioni più richieste perché è bella, esotica, collegata bene con i voli.

Ci sono anche le destinazioni generiche, qualche capitale, New York. Poi le agenzie hanno viaggi in proprio, quindi alcuni viaggi in Italia in pullman ma sono meno richiesti. Quindi viene molto richiesto il Bacino del Mediterraneo per un week end e una settimana di vacanza nel periodo misto tra Pasqua e i ponti. Questo è un po’ quello che hanno riferito i rumors delle agenzie”. ....

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 6 aprile.

