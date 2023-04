Arezzo, Mariano fa il pieno per Pasqua: "Ristorante sold out"

Francesca Muzzi 07 aprile 2023 a

“Il mio locale è pieno a Pasqua”. Mariano Scognamiglio, il ristoratore che aveva chiesto un aiuto per non chiudere il locale, trova un motivo per sorridere. “L’appello è stato ascoltato”, dice. “Mi hanno chiamato in tanti per venire a mangiare da me e domenica, giorno di Pasqua, il ristorante è pieno”. “Sono contento, perché il mio appello è stato ascoltato. Una richiesta di aiuto - dice Mariano, 54 anni - così come in questi tempi, subito dopo la pandemia, hanno fatto in tanti. Non ultimo il cinema Eden”. La sua richiesta, arriva circa quindici giorni fa. “Ho chiesto, tramite la mia pagina facebook, un aiuto economico per non chiudere il mio locale”. Un appello che però non è passato inosservato e che come sempre, se da una parte ha visto tante persone offrire solidarietà a Mariano, dall’altra invece è stato criticato. “Perché purtroppo la gente si ferma sulla soglia del locale, per usare un eufemismo e non entra a verificare se il cibo è buono, oppure scadente”. La storia di Mariano è legata a quella del programma Quattro ristoranti di Alessandro Borghese. “Da quando ho partecipato a quella trasmissione me ne sono successe di tutte”, dice Mariano che però corregge il tiro ribadendo “io prendo come punto di riferimento quel momento lì, perché è da allora che sono cominciati i miei guai”. Mariano è gay dichiarato e il locale lo gestisce insieme al suo compagno Gianfranco. Fu proprio nella trasmissione di Borghese che tra i due ci fu un bacio. Non solo.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 7 aprile 2023

