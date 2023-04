Valdarno, ritrovato morto dopo un mese dalla scomparsa

Michele Bossini 07 aprile 2023 a

a

a

E’ di Claudio Bindi il corpo ritrovato in avanzato stato di decomposizione in un bosco nel comune di Figline. L’uomo 62 anni era scomparso dalla sua casa nel comune di Castelfranco Piandiscò sabato 4 marzo. Il corpo è stato ritrovato mercoledì pomeriggio, da due persone, in un anfratto nella zona fra Brollo e Poggio alla Croce nel territorio comunale di Figline Incisa. Ad effettuare il riconoscimento sono stati i familiari convocati ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Figline che stanno svolgendo le indagini.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 7 aprile 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.