Castiglion Fiorentino, anche Marky Ramone prova il tamburo del liutaio Graziano

06 aprile 2023

Da ragazzo suonava il tamburo nel gruppo di Porta Romana. Picchia e ripicchia con le bacchette, un giorno gli è saltato in mente di costruirsi un tamburo da sé. Accadde quindici anni fa e da allora Graziano Ciofi non ha più smesso di costruirne acquisendo manualità e abilità riconosciute in tutta Italia. Ciofi ha 51 anni e di lavoro è autista di scuolabus per una ditta privata di Sansepolcro. Ma di secondo lavoro è liutaio. Ed è un mestiere che ama. Nei giorni scorsi un batterista celebre, Marky Ramone, che sta trascorrendo un periodo di vacanza a Castiglion Fiorentino, ha voluto provare un tamburo realizzato da Ciofi. Il video che passa sui social mostra il musicista rock con i capelli a caschetto, che è stato batterista dei Ramones, mentre rulla le bacchette sulla pelle del manufatto.

Un incontro casuale, propiziato da una conoscenza comune, in piazza del Comune sotto il loggiato vasariano. A Graziano chiediamo come nasce un tamburo e lui ci spiega: “Il fusto si realizza con legno lamellare di faggio, che viene piegato in un telaio facendogli assumere la dimensione che si vuole, 14 o 16 pollici. A dipingerli provvede poi un famoso artista senese, Tommaso Andreini, che ha realizzato il Palio del 2016 vinto dalla Lupa. Per le pelli uso materiale naturale, di capra e capretto, che prendo in una conceria di Fabriano. Poi si tratta di infalsettare la pelle nel cerchio di legno. Ogni tamburo è un pezzo a sé e la decorazione viene personalizzata in base alla richiesta del committente. Il costo? Varia, appunto, rispetto al tipo di prodotto che viene richiesto e ai materiali impiegati nella decorazione”.

Un’attività, quella di Ciofi, che ha preso piede grazie al passaparola, perché Graziano non ha un sito per promuovere il laboratorio. Da Belluno ad Ascoli Piceno, da Arezzo a Urbino, ma da ogni centro italiano dove servono rullanti e tamburi storici, arrivano richieste per Ciofi. Graziano è diventato il signore dei tamburi. Un liutaio dalla mano ormai esperta ed apprezzata. Il suono, dice, può variare in base al gusto: più aperto o chiuso. E il batterista dei mitici Ramones come ha trovato il tamburo di Ciofi? “E’ rimasto soddisfatto, ha detto che gli piaceva molto”. Il batterista rock ama tutta la musica: anche quella storica per cortei e feste medievali che si suona sulle piazze. E pure quella melodica di Pupo: Marky ha promesso che andrà al concerto del 14 aprile al teatro Mario Spina.



