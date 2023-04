Arezzo, Bertelli festeggia 77 anni e riapre la Buca. Il sindaco: "Ti sei fatto un super regalo e lo hai fatto alla città"

07 aprile 2023 a

Settantasette anni e un sacco di motivi per brindare. Compleanno di Patrizio Bertelli, ieri, con riflettori accesi sulla Buca di San Francesco, lo storico locale delle star e dei reali nato ad Arezzo nel 1929 e chiuso dal tempo del Covid, acquistato e rilanciato da mister Prada.

Riapertura, per caso oppure no, proprio nel giorno del genetliaco dell’imprenditore. Così all’ora di cena una pattuglia di fotografi e cronisti si è appostata nell’angolo di piazza San Francesco sperando di vedere il presidente del Gruppo Prada tagliare sorridente un nastro oppure stringere mani agli invitati. Invece non si è visto. Convivio familiare nella casa di Mulinelli o altrove. Non alla Buca.

Il ristorante dove mangiò Chaplin, per dirne soltanto uno, non intende vivere di luce riflessa ma guadagnarsi giro e credibilità con i piatti preparati dagli chef e serviti dal personale. A proposito di piatti, quelli inseriti nel menù di aprile sono: crostino nero toscano, burro e acciughe, baccelli, prosciutto e salame, brodo, minestra di verdure, pappa al pomodoro, ribollita, rigatoni al ragù toscano, spaghetti al pomodoro e basilico, gnudi al burro; trippa fiorentina, braciola fritta al pomodoro, roast beef e bistecca chianina. Tra i contorni carciofi fritti e asparagi. Tra i dolci spicca il gattò all’aretina. Insomma sapori della tradizione aretina e toscana in linea con la tradizione del locale caratteristico per la sua discesa nel sottosuolo.

Il Bertelli day della 77esima primavera è arrivato dopo le recenti notizie di grande impatto mediatico come l’acquisto del Caffè dei Costanti (altro monumento in letargo, riapertura entro l’anno) e l’annuncio delle 400 nuove assunzioni in Prada sull’onda dei super fatturati e del business a go go.

Dal sindaco Alessandro Ghinelli è arrivato a Bertelli un caloroso messaggio via social: “Oggi riapre la Buca di San Francesco: ti sei fatto un regalo super, e lo hai fatto anche a tutta la città! Buon compleanno Patrizio!”

Auguri a lui ma auguri anche a tutti gli operatori commerciali aretini, della ristorazione e di ogni tipologia di attività. Il valore aggiunto di Bertelli può essere una spinta in più per tutti.

Lu.Se.



