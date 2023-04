Per l'Arezzo il 16 aprile match point con la Pianese per vincere il campionato

Riccardo Buffetti 07 aprile 2023 a

L'Arezzo pareggia 0 a 0 con l'Ostia Mare e il distacco dalla Pianese, che ha vinto 1 a 0 con il Montespaccato scende da 9 a 7 punti. Ma domenica 16 aprile la squadra amaranto capolista del girone E della Serie D può chiudere i giochi mettendo il sigillo al campionato con il ritorno in Serie C. La 31esima giornata propone infatti lo scontro tra Arezzo e Pianese. In caso di vittoria, con vantaggio di 10 punti, le tre giornate finali sarebbero solo una formalità per il Cavallino.

(foto Federico Roggi)

Dopo la gara di ieri, un pareggio dopo otto vittorie consecutive, mister Indiani ha accettato di buon grado il risultato: “Peccato perché è stata una partita difficile ma in cui siamo stati in grado di creare quattro occasioni da gol, e quando crei almeno un’occasione devi sfruttarla; invece non ne abbiamo concretizzata nemmeno una".

Indiani ha proseguito: "Non siamo stati fortunati: nel primo tempo il gioco effettivo sarà stato cinque minuti, spettava a noi velocizzare le azioni, ma gli avversari hanno fatto una buona gara dimostrando il loro valore. Accettiamo questo pari e guardiamo avanti. In campo andremo sempre nello stesso modo, anche con la Pianese, per cercare di vincere; il calcio è questo: abbiamo vinto sabato scorso con il Grosseto creando meno occasioni. I ragazzi hanno fatto il massimo e vanno ringraziati comunque, soprattutto perché a inizio anno avremmo firmato per avere oggi sette punti di vantaggio sulla seconda”.

Dello stesso avviso anche Andrea Settembrini: “Era fisiologico un calo dopo otto vittorie di fila, ma abbiamo il match point domenica 16 aprile con la Pianese, in cui ce la giocheremo e sarà ancora più bello trovare la vittoria. Purtroppo squadre come l’Ostia Mare sono da categoria, per via delle perdite di tempo abbiamo giocato poco e trovato un po' più di difficoltà. Domenica 16 con la Pianese mi aspetto un grandissimo pubblico, magari come con il Livorno, per avere un’atmosfera che ci carichi per ottenere i tre punti che, come sappiamo, varrebbero la promozione”.

Soddisfatto, invece, l’allenatore dell’Ostia Mare, Fabrizio Perrotti: “Per noi è un pareggio che vale tanto, perché dobbiamo fare punti per evitare i play out. Il risultato è giusto anche perché l’Arezzo, anche se ha creato meno delle altre partite, ne ha avute di occasioni. Noi siamo stati bravi a chiudergli gli spazi. Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita. Sappiamo difenderci bene ma segniamo, purtroppo, con il contagocce: adesso dobbiamo cercare di giocare con la determinazione di oggi fino alla fine per raggiungere la salvezza”.

