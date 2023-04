I prodotti Menchetti in regalo a Papa Francesco

07 aprile 2023 a

È partito un pacco speciale dalla sede di Menchetti a Cesa in Val di Chiana, in provincia di Arezzo: una box di prodotti di Pasqua, destinati a Papa Francesco, come augurio per la Santa Pasqua. La box che è stata consegnata questa mattina, venerdì 7 aprile, in Vaticano, conteneva oltre alla classica colomba, i prodotti della tradizione toscana pasquale: i ciambellini, da inzuppare nel latte a colazione o perfetti per accompagnare il vin santo, tipico delle terre toscane, la panina unta con rigatino e la panina con uvetta, protagoniste della tavola pasquale, e i cantucci della linea Verna Menchetti, un classico senza tempo tipico della regione, nella variante nocciola. Un inviato speciale ha recapitato il pacco questa mattina, insieme al libro sulla vita di Santi Menchetti, “Una vita in un chicco di grano”, scritto da Lucia Bigozzi. Marco Menchetti, titolare insieme al fratello Corrado del Panificio, spiega questo gesto cosi: “Un omaggio da parte di tutta la nostra famiglia, siamo da tre generazioni fornai nel cuore della toscana: i nostri prodotti sono fatti a mano con tutta la dedizione e passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. La fede, ci accompagna quotidianamente. È stato un onore per noi, far recapitare i prodotti a Papa Francesco, questa mattina avevamo tutti il cuore pieno di gioia per questa consegna”

