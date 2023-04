Alloggi per le Forze dell'ordine alla Meridiana. I residenti: "Pieni di muffa"

Francesca Muzzi 08 aprile 2023 a

Si chiamano “alloggi di servizio” e vengono assegnati agli appartenenti alle Forze dell’ordine. Ma ora quelle case che si trovano in via Pietro Mori e via Parini in zona Meridiana presentano un degrado che ogni giorno peggiora sempre di più. A denunciare lo stato di abbandono nel quale versano i palazzi occupati da 84 famiglie tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco, è Stefano Presciuttini, ex appartenente alle Forze dell'ordine di Arezzo e attualmente in pensione. “Arezzo Casa che ha in dotazione gli alloggi di servizio - dice - ci ha praticamente abbandonato”.

