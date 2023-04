Raccordo Arezzo-Battifolle chiuso di notte da martedì 11 aprile

08 aprile 2023 a

A partire da martedì 11 aprile Anas (Gruppo Fs Italiane) eseguirà i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 679 “Raccordo Arezzo-Battifolle”, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Per contenere i disagi al traffico i lavori si svolgeranno in orario notturno dalle 20.30 alle 6.30 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sull’itinerario alternativo con indicazioni sul posto: dalla rotatoria del casello autostradale sarà possibile utilizzare la SP21 fino alla località Pieve al Toppo e proseguire sulla SS73 in direzione Arezzo (e viceversa). Gli interventi saranno suddivisi in tre sessioni. La prima sessione sarà avviata la notte di martedì 11 aprile e si concluderà il 22 aprile. Le successive lavorazioni saranno avviate dopo le festività del 25 aprile/1° maggio. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

