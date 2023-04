Arezzo, nuovo supermercato: i dubbi di Confesercenti e Confcommercio

Luca Serafini 08 aprile 2023 a

a

a

Nasce tra i dubbi dei commercianti l’ennesimo supermercato della città, in via del Gavardello. Confesercenti e Confcommercio esprimono preoccupazione (“Ce ne sono già troppi e i consumi sono in calo”) dopo il cambio di destinazione d’uso di un’area tecnicamente produttiva che invece ospiterà il nuovo punto vendita.

Prima di tutto va specificato che la superficie di cui si parla non riguarda affatto Alterini srl, l’azienda aretina del ferro che prosegue la sua attività imprenditoriale. Siamo lì vicino, questo è vero, ma la porzione al centro della variante urbanistica e dell’iniziativa immobiliare attigua, oggi con due capannoni, è altra cosa. La definizione generica di “area Alterini” aveva creato confusione nei giorni scorsi, con l’azienda dei fratelli Alterini che da oltre 80 anni è punto di riferimento del settore ferro.

La lettera inviata da Confesercenti e Confcommercio all'amministrazione espone il rammarico delle associazioni per il fatto che “la riqualificazione delle aree ex produttive ad Arezzo sembra dover passare solo e soltanto dal cambio di destinazione d’uso”. Da produttivo a commerciale, senza prendere in considerazione altre ipotesi. E solleva “perplessità” l'arrivo in città “di una nuova realtà commerciale, seppur di medie dimensioni, in un momento caratterizzato da una già alta concorrenza nel settore e da un forte calo dei consumi”.

La missiva è stata spedita al sindaco Alessandro Ghinelli e all’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini. “Abbiamo appreso dagli organi di informazione” scrivono la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi e la direttrice aggiunta di Confcommercio Arezzo-Firenze Catiuscia Fei - che l’amministrazione avrebbe approvato il piano di recupero del fabbricato in via del Gavardello, consentendone il cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale, con contestuale variante al piano operativo”. La prospettiva, al termine dell’iter urbanistico e della concessione, è la nascita di una struttura commerciale di medie dimensioni (1.500 mq di vendita e altrettanti di magazzino) in un’area, sottolineano le associazioni, “già densamente servita da tali strutture e in un momento storico in cui la spesa per i consumi alimentari sta calando vertiginosamente anche nei volumi”.

Altro motivo di rammarico è il mancato coinvolgimento da parte del Comune prima di una decisione di questo genere.

“Siamo consapevoli” si legge nella lettera inviata al Comune “che l’amministrazione comunale non abbia alcun obbligo di legge a confrontarsi con le associazioni di categoria prima di prendere tali decisioni, riteniamo tuttavia che tale confronto avrebbe potuto fornire validi elementi di riflessione in merito alla sostenibilità sociale ed economica di un progetto del genere”. Infine: “Ci dispiace constatare che l’amministrazione abbia perseguito la riqualificazione di un’area ex produttiva ricorrendo al cambio di destinazione d’uso, che a nostro parere ha già più volte dimostrato i suoi limiti, senza prendere in considerazione progettualità più innovative, sostenibili e, auspicabilmente, foriere di nuove funzioni e servizi per i cittadini aretini”.

In Consiglio comunale l’assessore Francesca Lucherini ha parlato di intervento autorizzabile dal punto di vista della regolarità e positivo in termini di riqualificazione di un pezzo di città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.