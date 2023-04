Arezzo, Pasqua con il tutto esaurito nei ristoranti

Francesca Muzzi 09 aprile 2023 a

a

a

“Ristoranti verso il tutto esaurito”. Federico Vestri, presidente dei ristoratori aretini di Confcommercio, a poche ore dalle tavole imbandite, è ottimista. I dati sono più che buoni. Gli aretini dopo gli anni della pandemia, riscoprono il gusto di andare a mangiare fuori. E il giorno di Pasqua non fa eccezioni. “Abbiamo delle ottime previsioni per quanto riguarda le prenotazioni - dice Vestri - alcuni addirittura hanno fissato i tavoli già da un mese”. Nei locali aretini dunque si va verso il tutto esaurito, complice anche il numero elevato di turisti che ha scelto Arezzo per trascorrere queste giornate di Pasqua. Ma che cosa si mangia? “Soprattutto vince la tradizione". E dunque “panina e agnello sulle tavole degli aretini”, prosegue Vestri. Insomma una Pasqua all’insegna della tradizione e anche del tutto esaurito. Ma anche con un po’ di timore proprio nel pronunciare la parola tutto esaurito. “In questi ultimi mesi - dice ancora Federico Vestri - c’è la cattiva abitudine di prenotare un tavolo, ma poi non presentarsi. E la disdetta non arriva". Ma occhio alla penale.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo del 9 aprile 2023

