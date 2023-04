Mura riaffiorano a Poggio del Sole e bloccano il cantiere

Alessandro Bindi 09 aprile 2023 a

Giardino o sito archeologico? Sul baluardo sotto rovi e degrado, riaffiorano mura antiche. Sospesi i lavori di riqualificazione del fortilizio del Poggio del Sole. Attesa per l'esito della valutazione dell'archeologo. Tra gli scavi adesso è la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio a dover pronunciarsi sul destino del cantiere. L'avvio dei lavori, con i quali l'amministrazione comunale ha deciso di riqualificare lo spazio soprastante le mura che corrono lungo viale Piero della Francesca, ha riservato una piacevole sorpresa. È bastato scavare pochi centimetri per far emergere un tratto di mura sicuramente antico. Sarà l'archeologo adesso a esprimersi sull'epoca delle mura scoperte e a indicare se siamo di fronte a un ritrovamento solo sensazionale oppure realmente di gran valore storico e artistico e se è necessario continuare a scavare per far emergere tracce di storia; sia Etrusca? Romana? Medievale? O risalente altri periodi. Da Palazzo Comunale l'assessore Alessandro Casi non si esprime più di tanto ma è evidente che il muro rimasto nascosto per secoli possa rappresentare una traccia di storia da seguire. L’assessore Alessandro Casi conferma il ritrovamento ma rimane cauto. . "Le mura scoperte” commenta Casi “sono sotto gli occhi di tutti. Sappiamo altresì quanto la nostra città sia ricca dal punto di vista storico e archeologico ma serve un parere degli esperti per poter sia datare il ritrovamento che ipotizzare a cosa appartenesse". Nel caso si trattasse di una scoperta rilevante è logico che il cantiere potrebbe essere promosso a sito archeologico. Che il territorio del Poggio del Sole fosse un'area interessante capace di restituire tracce di storia non è una novità. Pagine di storia aretina indicano il Poggio del Sole come un'antica e vasta necropoli etrusca. Una zona frequentata anche in epoca romana e successive dove in passato i ritrovamenti di suppellettili funebri tutt'oggi custodite al museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate hanno permesso di poter affermare che fin dal V e VI secolo a. C. l'area fosse una necropoli. Tra i reperti più significativi della sezione etrusca del museo si distinguono proprio i gioielli della necropoli di Poggio del Sole. Chissà quindi che non si decida di proseguire con gli scavi nella speranza di veder affiorare ulteriori reperti. Di sicuro c’è la soddisfazione per la piacevole scoperta e la volontà di conservarla e non seppellirla. “Sono piacevolmente soddisfatto” aggiunge Casi per un ritrovamento che rimane comunque importante e per il quale sarei propenso a mantenerlo visibile agli aretini e ai turisti”. La soddisfazione è doppia se si valuta che il cantiere è stato grazie alla vittoria del bando con il quale la Regione Toscana ha cofinanziato l’intervento attraverso un contributo di 200mila euro. Contributi arrivati proprio da un bando relativo agli interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, dove il baluardo del Poggio del Sole aveva spiccato su tutti.

