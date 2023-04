Arezzo, tunnel per le bici sotto la maxi rotatoria

Alessandro Bindi 09 aprile 2023 a

Tunnel ciclo-pedonale alla rotatoria Setteponti. Presto ciclisti e pedoni potranno attraversare in sicurezza sul raccordo nel tratto che separa la Sp1 Setteponti e la tangenziale urbana proprio di fronte al Magnifico in zona Centro commerciale ex Setteponti. Un punto nevralgico soprattutto per i ciclisti e che presto potranno proiettarsi sotto il manto stradale e attraversare in sicurezza la carreggiata tagliando in sella alla bici l’area verde all’interno della rotatoria per poi calarsi ancora sotto la carreggiata e spuntare al di là della strada.

L’amministrazione comunale ha appena approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dando il via all’iter. Un lavoro che sarà utile a raccordare la pista ciclabile che sta prendendo forma lungo viale Amendola che collega l’Obi al Magnifico e grazie al quale potrà essere attraversato in sicurezza uno snodo viario ad alto flusso di camion e auto. “L’utenza debole” annuncia l’assessore alle opere pubbliche del comune di Arezzo Alessandro Casi “sarà messa in sicurezza. Il progetto. Permette di collegare il tratto di pista ciclabile che proviene da Obi con in direzione il Magnifico e soprattutto garantirà l’attraversamento della Strada Setteponti proprio all’intersezione con viale Amendola e via Filippo Turati”. Un lavoro che renderà ciclabile il centro della rotatoria. Ma soprattutto che permetterà di attraversare sotto il manto stradale. Un’opera che è estremamente facilitata dalla predisposizione già prevista in passato. “Abbiamo effettuato” conferma l’assessore Alessandro Casi che il tunnel è già predisposto”. Rimossa quindi la terra servirà effettuare le rifiniture ma già si vede la luce al di là del tunnel. Lo scavo ha confermato la presenza della predisposizione del sottopasso dal lato di viale Amendola così come già previsto anche dal lato di via Turati. Prosegue quindi l’intervento di allungamento delle piste ciclabili per promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi e una mobilità sostenibile. In zona il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Obi al magnifico è già avviato. I progetti prevedono anche altri metri di pista ciclabile per collegare la zona Fiorentina intorno al teatro tenda dal lato del Centro Commerciale ex Setteponti con la zona dell’Obi e con il quartiere dell’Orciolaia. L’apertura del tunnel sulla rotatoria e la pista ciclabile in mezzo allo rotonda abbatterà una barriera aprendo il fronte verso Ceciliano e verso Ponte Buriano. Un intervento che sta già incuriosendo molti automobilisti che si sono chiesti la motivazione sul perché dello scavo nella rotatoria. La risposta è nel rendering illustrato dall’assessore Alessandro Casi e dalle foto scattate dall’obiettivo del Corriere di Arezzo che svelano il progetto e la luce oltre il tunnel.

