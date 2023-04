Valdarno, muore nell'incidente tra moto e auto

09 aprile 2023 a

Un uomo di 72 anni è morto in un incidente stradale in Valdarno nei pressi dell'ospedale della Gruccia. Si è trattato di uno scontro tra una moto e un'auto. E' successo la sera di Pasqua, oggi, domenica 9 aprile alle 19.35. L'uomo è stato soccorso dai mezzi dell'emergenza dell'Asl e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove è stato constatato il decesso. Rilievi dei carabinieri di San Giovanni.

Sempre oggi alle 20.26 una donna di 36 anni è rimasta ferita in un altro incidente stradale. La donna è finita fuori strada con l'auto lungo la strada provinciale 28 nei pressi del bivio per Creti di Cortona. E' stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. Sul posto sono intervenuti l'automedica della Valdichiana e l'ambulanza dell'Avis di Foiano oltre ai carabinieri di Cortona,

