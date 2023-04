Arezzo, automedica coinvolta in un incidente stradale: due feriti

10 aprile 2023 a

Incidente stradale in via Masaccio ad Arezzo: coinvolta l'automedica dell'Asl. Il mezzo era in emergenza e per cause in via di accertamento all'incrocio con via Curtatone si è scontrato con un'auto. E' successo verso le 23 della domenica di Pasqua, 9 aprile.

Nell'impatto due occupanti del veicolo civile sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Donato in codice verde. Illesi medico e infermiere che viaggiavano sul mezzo dell'Asl.

Sul posto sono intervenuti soccorritori della Croce Bianca di Arezzo e della Misericordia di Castiglion Fiorentino e i vigili del Fuoco. La Polizia Municipale ha effettuato i rilevi di legge per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

